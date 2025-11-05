Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και AEGEO SPAS ανανεώνουν τη συνεργασία τους

Έπειτα από 6 χρόνια συνεργασίας, η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ ανανεώνει και διευρύνει την επιτυχημένη εκπαιδευτική της συνέργεια με την AEGEO SPAS, τη μεγαλύτερη αλυσίδα διαχείρισης SPA σε Ελλάδα και Κύπρο και μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες spa στην Ευρώπη, με περισσότερα από 210 wellness centers σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Από το 2019, μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος Spa Generation Pro, που απευθύνεται σε σπουδαστές των ειδικοτήτων Βοηθός Φυσικοθεραπείας και Αισθητικής, οι δύο εταιρείες εκπαιδεύουν τη νέα γενιά wellness experts του κλάδου Ευεξίας και Ομορφιάς στα campuses της ΑΚΜΗΣ σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένων γνώσεων, ανταγωνιστικών skills και τεχνογνωσίας στους σπουδαστές, οι οποίοι με την αποφοίτησή τους αποτελούν ανταγωνιστικά στελέχη του κλάδου και μέσω συμβολαίου εργασίας με την AEGEO SPAS, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ακολουθήσουν διάφορα career paths στο δίκτυο της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% του προσωπικού του δικτύου της AEGEO SPAS σήμερα είναι απόφοιτοι του προγράμματος εξειδίκευσης SPA Generation Pro, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους, ενώ μεταξύ αυτών πολλές είναι οι περιπτώσεις που είχαν σημαντική εσωτερική εξέλιξη στην καριέρα τους σε θέσεις ευθύνης εντός της εταιρείας.

Η Κατερίνα Χνάρη, chief transformation officer της AEGEO SPAS, ανέφερε για τη συνεργασία:

«Για εμάς δεν αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα, αλλά την έναρξη μίας νέας διαδρομής στον κόσμο της Ευεξίας και του Τουρισμού Φιλοξενίας, σε όλη την Ελλάδα και ακόμη παραπέρα. Η ΑΚΜΗ βλέπει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και η συνεργασία αυτή μας ταιριάζει πολύ, καθώς ο άνθρωπος είναι ο βασικός πυρήνας στην επιτυχία και των δύο ομίλων. Η συνεργασία μας με την ΑΚΜΗ δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα∙ είναι ένα μονοπάτι εξέλιξης για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να συνδέσουν το μέλλον τους με τον κόσμο της ευεξίας και της φιλοξενίας. Βασική μας επιδίωξη είναι να κάνουμε την Ελλάδα παγκόσμιο προορισμό ευεξίας, 365 ημέρες τον χρόνο, προωθώντας ένα νέο τρόπο ζωής που συνδέει την αυθεντικότητα, τη φύση, τη φροντίδα και την εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτή η πορεία αναγνώρισης και εξέλιξης αντικατοπτρίζεται και στη διεθνή μας διάκριση, καθώς η Aegeo τιμήθηκε για ακόμα μια χρονιά με το βραβείο "Best Luxury Spa Group in Europe 2025" από τα World Luxury Spa Awards. Μια τιμητική διάκριση που επιβεβαιώνει το όραμά μας: να υπηρετούμε με συνέπεια την αριστεία, την καινοτομία και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο».

Η Γιούλη Κυριακάκη, chief people officer της AEGEO SPAS ανέφερε:

«Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε εκπαιδεύσει, προσλάβει κι αναπτύξει εκατοντάδες νέους συνεργάτες που ασχολούνται με το κομμάτι του wellness. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ εξειδικευμένο, με σταθερά ανερχόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Για ακόμη μια χρονιά υποστηρίζουμε τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας στο SPA Generation Pro, προσφέροντας 5 υποτροφίες αριστείας σε όσους ξεχώρισαν για την απόδοσή τους, στηρίζοντας ενεργά τη νέα γενιά του wellness. Είναι χαρά μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινότητας ανθρώπων που βλέπουν την ευεξία όχι ως τάση, αλλά ως πορεία ζωής, όπως ακριβώς πρεσβεύει το όραμά μας Wellness as a Path™.»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσίρκας, γενικός διευθυντής της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, ανέφερε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανανέωση μίας τόσο επιτυχημένης συνεργασίας με την AEGEO SPAS, τη μεγαλύτερη αλυσίδα διαχείρισης SPA με ηγετική θέση στον κλάδο Ευεξίας και Ομορφιάς. Η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων μας στο δίκτυο της εταιρείας αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και εφαρμοσμένων γνώσεων που λαμβάνουν μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος SPA Generation Pro».