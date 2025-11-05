Εγκαινιάστηκε το νέο Miele Experience Center στο Ιλιον

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιλέξαμε το Ίλιον για το νέο μας Experience Center, για να ενισχύσουμε τη φυσική μας παρουσία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Αθήνας, δήλωσε ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Cluster Andria Aegean της Miele.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 16:09

Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια του νέου Miele Experience Center στο Ίλιον, Θηβών 484. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι τον νέο χώρο της Miele ο οποίος προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, φιλοξενώντας όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας, καθώς και ειδικούς χώρους για live μαγειρική και θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή και τη δέσμευση της Miele στη βιωσιμότητα.

Ο Axel Kniehl, Board Member, Executive Director Marketing and Sales της Miele, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας της Miele στην Ελλάδα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις επενδύσεις στη χώρα, τόσο σε σύγχρονους χώρους, όπως αυτός που εγκαινιάζουμε σήμερα, όσο και στους ανθρώπους, την εκπαίδευση και την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι η Miele Hellas παραμένει σημείο αναφοράς για τον Όμιλο».

Ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Cluster Andria Aegean της Miele, πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια, η Miele Hellas έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης, βασισμένη στη συνέπεια και την εμπιστοσύνη. Επιλέξαμε το Ίλιον για το νέο μας Experience Center, για να ενισχύσουμε τη φυσική μας παρουσία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καταναλωτές να γνωρίσουν τη Miele μέσα από μια προσωποποιημένη εμπειρία».

Ο νέος χώρος στο Ίλιον προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική πώληση, premium εξυπηρέτηση και after-sales υποστήριξη, καλύπτοντας τις αυξημένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού της περιοχής.

