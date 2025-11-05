#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σειρά διακρίσεων για τα My market Local στα Supermarket Awards

Τέσσερα χρυσά βραβεία απέσπασε το δίκτυο. Σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 16:04

Το δίκτυο των My market Local συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και διακρίθηκε με 4 Gold βραβεία στα Supermarket Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στον κλάδο των convenience stores.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική και σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία του δικτύου των My market Local σε Αττική και Θεσσαλονίκη, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αριθμούν 60 καταστήματα γειτονιάς, και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μοντέρνο και αποδοτικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εταιρείας και franchisee, πάντα προς διευκόλυνση των πελατών.

Συγκεκριμένα, τα My market Local οι διακρίσεις που απέσπασαν ήταν στις εξής κατηγορίες:

  1. «Δίκτυο Franchising» για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό του project των My market Local»
  2. «Δίκτυο S/M Franchising Convenience» για την ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου My market Local
  3. «Πρότυπο Κατάστημα Convenience Τροφίμων» για την καινοτομία, εμπειρία και εκπαίδευση στο My market Local της Λεωφ. Πεντέλης 83 που αποτελεί και εκπαιδευτικό κέντρο για του νέους franchisees
  4. «Υποστήριξη (τεχνική, οργανωσιακή, προμηθευτική) των Καταστημάτων Convenience» για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των franchisees από τα My market Local»

Με βασικά χαρακτηριστικά την ποιότητα των εταιρικών καταστημάτων My market, την ευκολία στην καθημερινή εξυπηρέτηση, το διευρυμένο ωράριο και τη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργατών, το δίκτυο προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία αγοράς στους πελάτες της κάθε γειτονιάς, συνδυάζοντας αμεσότητα και αξιοπιστία.

