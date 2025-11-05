#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παπουτσάνης: Στο 22,67% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου, προέδρου του ΔΣ

Προηγουμένως η συμμετοχή του Γεώργιου Γκάτζαρου ανερχόταν στο 24,47%.

Παπουτσάνης: Στο 22,67% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου, προέδρου του ΔΣ

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 18:11

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 05.11.2025 γνωστοποίηση συναλλαγών, που υπέβαλλε ο κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 04.11.2025 σε πώληση 49.500 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την ως άνω πώληση το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ.Γεώργιος Γκάτζαρος άμεσα ανέρχεται σήμερα σε 22,67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 6.142.217 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας) ως ακολούθως:

  • Μέσω της ΚΕΜ 250.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
  • Μέσω της ατομικής του μερίδας 5.892.217 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές

Σημειώνεται ότι η ως άνω μεταβολή, ήτοι η μείωση από 24,47% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία βάσει της σχετικής TR1 γνωστοποίησης την 10.11.2020 δεν υπερβαίνει τα όρια του αρθρ. 9 του Ν.3556/2007.

