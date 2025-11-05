Jumbo: Στο 6,93% μειώθηκε το ποσοστό της Fidelity

Η εταιρεία «Jumbo AEE» (η Εταιρεία) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι με βάση την από 04.11.2025 γνωστοποίηση που υπέβαλε στην Εταιρεία το νομικό πρόσωπο “FMR LLC”, η συμμετοχή της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας “Fidelity Management & Research Company LLC”, την 31.10.2025, κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό που συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμμεσα η FMR LLC.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbο AEE κατά την 31.10.2025, ήταν 9.308.698 ή ποσοστό 6,93%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 9,99%, καταλήγει η ανακοίνωση.