Νέα στελέχη για την ομάδα Strategic Analytics and insights της NielsenIQ

Η NielsenIQ ανακοινώνει την ενίσχυση της ομάδας Strategic Analytics and Insights με δύο δυναμικά στελέχη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής και πελατοκεντρικής της προσέγγισης.

Η Θεοδώρα Στεργίου αναλαμβάνει ρόλο Client Business Partner, φέρνοντας μαζί της εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και την ενεργοποίηση εμπορικών στρατηγικών προερχόμενη από Διεθνείς εταιρείες έρευνας αγοράς, Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing από το Newcastle University, η Θεοδώρα συνδυάζει τεχνική κατάρτιση με εμπορική διορατικότητα.

Η Ελένη Πιπιλίγκα εντάσσεται στην ομάδα του Customer Success Delivery ως Team Leader, φέρνοντας μαζί της πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη μετατροπή σύνθετων δεδομένων σε στρατηγικές που ενισχύουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δέσμευση των πελατών. Έχει αποδείξει την ικανότητά της να σχεδιάζει καινοτόμες μεθοδολογίες, να ηγείται υψηλής απόδοσης ομάδων και να παρέχει στρατηγική συμβουλευτική σε πελάτες από ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Η Ντορίνα Φυντάνη, Strategic Analytics and Insights Leader στη NielsenIQ, σχολιάζει:

«Η στρατηγική μας για το τμήμα Strategic Analytics and Insights βασίζεται στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ δεδομένων, εμπορικής στρατηγικής και εμπειρίας πελάτη. Η προσθήκη της Θεοδώρας και της Ελένης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τις καλωσορίζουμε στην ομάδα και ανυπομονούμε να δούμε τη συμβολή τους στην εξέλιξη των λύσεων μας και στην ενδυνάμωση των συνεργασιών μας με τους πελάτες.»

Η NielsenIQ συνεχίζει να επενδύει σε ταλέντα και τεχνογνωσία, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που μετατρέπουν τα δεδομένα σε δράση.