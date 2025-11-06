Συμμετοχή της Revoil στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025 

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιήθηκε το ΑTHEX Small Cap Conference 2025 που διοργάνωσε ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη συμμετοχή της REVOIL μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών που παρευρέθησαν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της εταιρείας κ.κ. Γεώργιος Ρούσσος (πρόεδρος δ.σ.), Ευάγγελος Ρούσσος (διευθύνων σύμβουλος), Ιωάννης Ρούσσος (γενικός διευθυντής ΑΠΕ), Πέτρος Ρούμπης (οικονομικός διευθυντής) και Ιάκωβος Χαϊδεμένος (υπεύθυνος μετόχων και επενδυτικών σχέσεων) είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών και αναλυτών σε one-to-one και ολιγομελή groups, παρουσιάζοντας την πορεία της REVOIL και τις προοπτικές της.

Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων ιδιαίτερη μνεία έγινε για :