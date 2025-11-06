Συμμετοχή της Revoil στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025 

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών και αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 14:55

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιήθηκε το ΑTHEX  Small Cap Conference 2025 που διοργάνωσε ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη  συμμετοχή της REVOIL μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών που παρευρέθησαν. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της εταιρείας κ.κ. Γεώργιος Ρούσσος (πρόεδρος  δ.σ.), Ευάγγελος Ρούσσος (διευθύνων σύμβουλος), Ιωάννης Ρούσσος (γενικός διευθυντής  ΑΠΕ), Πέτρος Ρούμπης (οικονομικός διευθυντής) και Ιάκωβος Χαϊδεμένος (υπεύθυνος  μετόχων και επενδυτικών σχέσεων) είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών και αναλυτών σε one-to-one και ολιγομελή groups, παρουσιάζοντας την πορεία της REVOIL και τις προοπτικές της.  

Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων ιδιαίτερη μνεία έγινε για : 

  • Τις πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2025 σε επίπεδο  πωλούμενων όγκων και μεριδίων αγοράς. 
  • Την κύρια στόχευση της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας που είναι η περαιτέρω  ανάπτυξη των εμπλουτισμένων καυσίμων «Revolution» τα οποία έχουν συγκριτικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.  
  • Το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας στο χώρο των ΑΠΕ που περιλαμβάνει : 
    • Φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 23,4 MW σε πλήρη λειτουργία. 
    • Αιολικά πάρκα 3 MW και Φωτοβολταικό πάρκο 1 MW εν αναμονή ηλέκτρισης.
    • Αιολικά πάρκα 30 MW και έργα αποθήκευσης ενέργειας 174 MW εν αναμονή για  όρους σύνδεσης.
    • Αιολικά πάρκα 30,6 MW σε αδειοδοτική ωρίμανση.
  • Το πλάνο της REVOIL μετά την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ  Α.Β.Ε.Ε. που περιλαμβάνει την περαιτέρω εμπορική της ανάπτυξη με έμφαση στο χώρο  των εξαγωγών.  

