#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η Rolco

Στο χαρτοφυλάκιό της βιομηχανίας περιλαμβάνονται brands όπως ROL, Roli, Bionol, Essex, Baby Planet και το MyPlanet, που έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση ως «best practice» στον τομέα της βιώσιμης καθαριότητας.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η Rolco

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 15:23

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει την ROLCO ως νέο Μέλος της Κοινότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ROLCO πλήρως ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση, αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές και τεχνολογικά εξελιγμένες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, με πορεία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950. Η εταιρεία εισήγαγε καινοτομίες όπως το πρώτο απορρυπαντικό σε σκόνη, το πρώτο υγρό πιάτων, καθώς και τη σειρά MyPlanet – τα πρώτα πλήρως βιοδιασπώμενα προϊόντα στην Ελλάδα, πολύ πριν η οικολογική συνείδηση γίνει mainstream τάση.

Σήμερα, με έδρα τον Ρέντη και τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών στη χώρα, η ROLCO συνεχίζει να καινοτομεί μέσα από το δικό της Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, διατηρώντας κορυφαία πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται γνωστά brands όπως ROL, Roli, Bionol, Essex, Baby Planet και το MyPlanet, που έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση ως best practice στον τομέα της βιώσιμης καθαριότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Rolco: Πιστοποιήσεις «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και «ETHOS ESG Gold»

Η Υφαντής επενδύει στο εργοστάσιο του Εβρου

Η Coffee Berry «ψήνει» επένδυση 8 εκατ. ευρώ

Επένδυση 10 εκατ. στην «οικονομία του καφέ» από τη Βεκράκος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο