Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η Rolco

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει την ROLCO ως νέο Μέλος της Κοινότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ROLCO πλήρως ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση, αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές και τεχνολογικά εξελιγμένες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, με πορεία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950. Η εταιρεία εισήγαγε καινοτομίες όπως το πρώτο απορρυπαντικό σε σκόνη, το πρώτο υγρό πιάτων, καθώς και τη σειρά MyPlanet – τα πρώτα πλήρως βιοδιασπώμενα προϊόντα στην Ελλάδα, πολύ πριν η οικολογική συνείδηση γίνει mainstream τάση.

Σήμερα, με έδρα τον Ρέντη και τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών στη χώρα, η ROLCO συνεχίζει να καινοτομεί μέσα από το δικό της Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, διατηρώντας κορυφαία πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται γνωστά brands όπως ROL, Roli, Bionol, Essex, Baby Planet και το MyPlanet, που έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση ως best practice στον τομέα της βιώσιμης καθαριότητας.