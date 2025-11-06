#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Interlife: Συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025

Στις συναντήσεις παρουσιάστηκε η πορεία της εταιρείας και οι προοπτικές της.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Στο πλαίσιο του ΑTHEX Small Cap Conference 2025 που διοργανώθηκε από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, κος Αθανάσιος Πρόιος και ο Διευθυντής Επενδύσεων, κος Αθανάσιος Φροντιστής, πραγματοποίησαν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, παρουσιάζοντας την πορεία της Εταιρίας και τις προοπτικές της.

