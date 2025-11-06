Γιάννης Βρέντζος (Alter Ego Media): Η προσαρμογή δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος

Στο πλαίσιο του OT Forum, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Ιωάννης Βρέντζος, συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο: «Δημιουργική αναγέννηση ή καταστροφή; Ευκαιρίες και προκλήσεις στα Media από τις τεχνολογικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις».

Ο κ. Βρέντζος χαρακτήρισε την τεχνολογία και ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ως «κινητήριο δύναμη δημιουργίας αξίας» για τον κλάδο των media.

Ο κ. Βρέντζος σημείωσε ότι «ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, γεωπολιτικών και πολιτισμικών αλλαγών» που δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Η προσαρμοστικότητα, είπε, είναι πλέον μονόδρομος: «Η Alter Ego Media δεν φοβάται τις αλλαγές, τις αξιοποιεί στρατηγικά».

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφερε, «είναι το μέσο, όχι ο σκοπός». Μέσα από αυτή, ο Όμιλος στοχεύει στην ενδυνάμωση των ανθρώπων του, την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την εμβάθυνση της σχέσης με το κοινό.

Στην τοποθέτησή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε ότι τα παραδοσιακά όρια μεταξύ media,entertainment,τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και λιανεμπορίου είναι πλέον δυσδιάκριτα, διαμορφώνοντας μια νέα οικονομία εμπειριών. «Στρατηγική της Alter Ego Media είναι να σταθεί εκεί που τέμνονται η δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία, το ψηφιακό με τη ζωντανή εμπειρία, και η ελληνική δημιουργικότητα με το διεθνές κοινό», τόνισε.

Η είσοδος της Alter Ego Media στον τομέα του Live Entertainment και η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network εντάσσονται στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Ο κ. Βρέντζος χαρακτήρισε το Live Entertainment «φυσική επέκταση της Alter Ego Media» και στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης. «Είναι μια δραστηριότητα που δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη», είπε, «και αυτό μας δίνει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Αναφορικά με τις επενδύσεις της εταιρείας, ο κ. Βρέντζος ανέφερε ότι το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή εισαγωγή έχει ήδη επενδυθεί, ενώ ο Όμιλος προχωρά σε νέα projects, όπως η συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των επενδύσεων έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ώστε η εταιρεία να εστιάσει στη συνέχιση του επενδυτικού της πλάνου με άξονες την καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.