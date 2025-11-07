Επεσαν οι υπογραφές στo deal AKTOR-ΔΕΠΑ-Venture Global για LNG στην Ουκρανία

Έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές στο deal μεταξύ AKTOR - ΔΕΠΑ και την αμερικανική εταιρεία παραγωγό LNG Venture Global για τη μεταφορά, με 20ετή ορίζοντα, μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω της Ελλάδας προς την Ουκρανία, κάνοντας χρήση των υποδομών του Κάθετου Διαδρόμου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο επικεφαλής της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία των Αμερικανών υπουργών Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπεριλι Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία του σχήματος ΑΚΤΟR - ΔΕΠΑ με τη Venture Global, έναν από τους μεγαλύτερους αμερικανούς παραγωγούς LNG, προβλέπει εξαγωγές λίγο κάτω από 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα τον χρόνο, αφορά συγκεκριμένο αριθμό πλοίων μεταφοράς ενώ εμπλέκεται και η αμερικανική τράπεζα Development Finance Corporation (DFC).

Το κοινό σχήμα Atlantic SEE LNG Trade, που συνέστησαν πρόσφατα οι δυο ελληνικοί όμιλοι είναι καθαρά εξαγωγικού χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά τη συμφωνία με τη Venture Global και δεν θα έχει καμία σχέση με δραστηριότητες εντός Ελλάδας.

H επίσημη ανακοίνωση

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

1. Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «ATLANTIC - SEE TRADE LNG A.E.» («ATLANTIC SEE») στην οποία συμμετέχει η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, και της αμερικάνικης εταιρείας Venture Global Inc. («Venture Global») συμφωνία Πώλησης και Αγοράς («SPA») για την αγορά ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA) κατ’ ελάχιστο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Venture Global, για είκοσι χρόνια με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2030.

Σύμφωνα με τους όρους του SPA, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA) ενώ προβλέπεται η δυνατότητα με κοινή συμφωνία των μερών να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG της Ελλάδας με εξαγωγέα των Η.Π.Α., εγκαινιάζοντας μια δυναμική και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της ATLANTIC SEE και της Venture Global.

2. Περαιτέρω, υπογράφηκε σήμερα συμφωνία εκδήλωσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος (“Joint Statement of Mutual Intent”) της ATLANTIC SEE με την κρατική ουκρανική εταιρεία «National Joint Stock Company «Naftogaz of Ukraine» («Naftogaz»), δυνάμει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε το ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 0,7 εκατομμύριου τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030.

3. Τέλος, υπογράφηκε σήμερα μνημόνιο κατανόησης («MOU») μεταξύ της ATLANTIC SEE και α) της ρουμανικής εταιρείας «NOVA POWER & GAS S.R.L.» («NOVA POWER»), και β) της κρατικής ρουμανικής εταιρείας «S.N.T.G.N. Transgaz S.A.», (Transgaz”), δυνάμει της οποίας οι ως άνω εταιρείες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030.