Το παιχνίδι του αμερικανικού LNG ανοίγουν Aktor - ΔΕΠΑ Εμπορίας

Στη φάση των συμφωνιών αρχίζουν να περνούν οι ελληνικές εταιρείες, στο πλαίσιο του νέου ρόλου που επιφυλάσσουν οι Αμερικανοί για τη χώρα, με χαρακτηριστικό το χθεσινό deal ΔΕΠΑ - ΑKTOR που έχει το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοινό σχήμα που συνέστησαν χθες οι δύο όμιλοι υπό την ονομασία «ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε.» είναι καθαρά εξαγωγικού χαρακτήρα και δεν θα έχει καμία σχέση με δραστηριότητες εντός Ελλάδας ή με την αντικατάσταση των μακροχρόνιων συμβολαίων που έχει η ΔΕΠΑ στο ρωσικό αέριο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μια καθαρά εξαγωγική εταιρεία όπως υποδηλώνει και η ονομασία της -το «ATLANTIC» παραπέμπει στο αμερικανικό LNG και το «SEE» στο Southeast Europe-, με αποκλειστικό αντικείμενο τη μεταφορά στη ΝΑ Ευρώπη μεγάλων όγκων υγροποιημένου αερίου από έναν ή περισσότερους υπερατλαντικούς παραγωγούς.

Το κατά πόσο αυτοί θα είναι κάποιοι εκ των ConocoPhillips και Cheniere όπως ακούγεται, καθώς και αν το σχήμα θα συνάψει συμφωνίες χρηματοδότησης με αμερικανικές τράπεζες και funds, θα γίνει γνωστό προσεχώς, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται πιθανότατα σήμερα και σε κάθε περίπτωση την Πέμπτη στο Ζάππειο.

Στην ουσία πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία δύο μεγάλων ελληνικών ομίλων με ορίζοντα 20ετίας και η οποία στοχεύει στη μεταφορά αρκετών φορτίων LNG τον χρόνο στην Ουκρανία, ανοίγοντας και επίσημα έτσι το παιχνίδι των ελληνοαμερικανικών συνεργασιών στο πλαίσιο του νέου ρόλου που βλέπουν οι ΗΠΑ για την Ελλάδα.

Το κατά πόσο στο αυριανό φόρουμ της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» (P-TEC) στο Ζάππειο θα ανακοινωθούν παρόμοιες κινήσεις και από άλλους παίκτες -η Metlen έχει κομβικό ρόλο στις εισαγωγές αμερικανικού LNG στη περιοχή, όπως είπε πρόσφατα ο Ευ. Μυτιληναίος- μένει να φανεί, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι το παιχνίδι ανοίγει.

Και το ενδιαφέρον πλέον της αυριανής συνόδου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο επιχειρηματικό σκέλος, ειδικά όταν είναι ξεκάθαρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και οι άνθρωποι που συγκροτούν τον στενό πυρήνα εξουσίας στην Ουάσιγκτον και θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο των Αθηνών -όπως ο υπ. Εσωτερικών και «τσάρος» της Ενέργειας Νταγκ Μπέργκαμ αλλά και ο υπ. Ενέργειας Κρις Ράιτ- είναι όλοι «business oriented».

Στην πράξη, ΔΕΠΑ και AKTOR παίρνουν θέση στο νέο γήπεδο της μεταφοράς αμερικανικού LNG στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου, της πλήρους εμπορικής αξιοποίησης του FSRU της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ενδεχόμενης δημιουργίας νέων τέρμιναλ επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου. Στο κάδρο αυτό για παράδειγμα, σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το δεύτερο τέρμιναλ (FSRU Θράκης) της Gastrade, που πήρε πρόσφατα το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή το Dioriga Gas της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Το πόσα φυσικά FSRU χωράει τελικά η περιοχή θα εξαρτηθεί τόσο από τους όγκους που φιλοδοξούν να εξάγουν οι αμερικανικές εταιρείες στη ΝΑ Ευρώπη, όσο κυρίως από τις επενδύσεις σε υποδομές που θα απαιτηθούν προκειμένου οι παλαιοί αγωγοί της περιοχής (από τη σοβιετική εποχή) που συνθέτουν το σύστημα του Κάθετου Διαδρόμου να μπορέσουν να «σηκώσουν» τους εν λόγω όγκους, ακόμη και αν βρεθούν οι αντίστοιχοι αγοραστές μέχρι την Ουκρανία.

Στη νέα εταιρεία που συνέστησαν οι δύο όμιλοι στο ΓΕΜΗ με αρχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και με τον διακριτικό τίτλο «AS LNG», ο μεν AKTOR συμμετέχει με 60%, ενώ η ΔΕΠΑ κατέχει το 40%. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς θα έχει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου.

Βασικό αντικείμενο του σχήματος θα είναι το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση, οι υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η άντληση φυσικού αερίου που διατίθεται σε υγρή ή αέρια μορφή, κ.λπ.

Στην περίπτωση του AKTOR, κατά την τελευταία του γενική συνέλευση, η διοίκηση είχε προϊδεάσει για τη δυναμικότερη είσοδο του ομίλου στον ενεργειακό τομέα (όχι μόνο στις ΑΠΕ και τις μπαταρίες), χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως βασικό πυλώνα της μελλοντικής του ανάπτυξης και προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις ως τα τέλη του 2025, τις οποίες προφανώς επιταχύνουν οι γεωπολιτικές αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου.