Διοικητικές αλλαγές στην ONYX.

ONYX: H Φ. Τριπολόγου αναλαμβάνει επικεφαλής εταιρικών ανακοινώσεων & επενδυτικών σχέσεων

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 19:03

Η εταιρεία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Επενδυτικών Σχέσεων – IR Officer της Εταιρείας αναλαμβάνει από 10/11/2025, στην θέση του κ. Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου , η κ. Φωτεινή Τριπολόγου με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected].

