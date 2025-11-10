Η Performance Technologies δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για τη χρήση 2024

H Performance Technologies A.E. (εφεξής «Εταιρεία») δημοσιεύει την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report) για το έτος αναφοράς 2024. Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της διαρκούς υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξής μας, παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας, η οποία αναλύει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και κανονιστικές μας πρακτικές και επιδόσεις. Στην Έκθεση αποτυπώνεται η δέσμευσή μας για την προαγωγή της εταιρικής κουλτούρας, την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων και την συνεισφορά μας στην προώθηση της καινοτομίας στη νέα γενιά μέσω χορηγιών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Ακόμα, για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι μελλοντικοί στόχοι της Εταιρείας για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και τον Οδηγό Αναφορών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2024. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη η Οδηγία Αναφοράς για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSRD). Η σύνταξή της πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα, της οποίας τα μέλη προέρχονται από διάφορα τμήματα της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Dataphoria, χωρίς εξωτερική διασφάλιση.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Report) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευαγγελία Παπανικολάου, Associate Finance and Investor Relations, ESG Practitioner, στο [email protected].