Επιχειρήσεις: 5+1 τεχνολογικές τάσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Τις μεγάλες τεχνολογικές τάσεις που αλλάζουν το παιχνίδι για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα παρουσίασε ο Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management του Ομίλου ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Go Abroad που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί πως επρόκειτο για μια ημερίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τους ελεύθερους επαγγελματίες που διοργάνωσε η COSMOTE TELEKOM, με στόχο να τους βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις αγορές του εξωτερικού. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Go Abroad προσφέρει πρακτικές συμβουλές, γνώση και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, το θέμα της οποίας ήταν “Technology for Export Succes”, ο κ. Φαλάγγας μίλησε για το πως τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα μια επιχείρηση, είτε πρόκειται για τον τρόπο που παράγει και διαφημίζεται, είτε για το πως εξυπηρετεί τους πελάτες της, παίρνει αποφάσεις κλπ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η τεχνολογία είναι ο μοχλός. Είναι ο μοχλός που δίνει σε κάθε επιχείρηση –όσο μικρή κι αν είναι– τη δύναμη να κινηθεί σε μεγαλύτερες αγορές, να κατανοήσει καλύτερα τις ξένες αγορές, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις τους και τελικά να ξεχωρίσει».

Οι τεχνολογίες που αλλάζουν τους κανόνες σε διεθνές επίπεδο

Αναφορικά με τεχνολογικές τάσεις που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο κ. Φαλάγγας αναφέρθηκε πρώτα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). « Οι 9 στις 10 λέξεις που ακούμε πλέον είναι ΑΙ και όχι άδικα», σχολίασε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τα μεγάλα δεδομένα (Big Data). «Όπως έχουμε ήδη όλοι ακούσει, όλα είναι data. Τα data είναι το νέο πετρέλαιο», υπογράμμισε.

Η επόμενη σημαντική τάση είναι το Cloud. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Φαλάγγα «το Cloud είναι ήδη εδώ για τα καλά», με πολλά πρόσωπα, φέρνοντας μεγάλη αύξηση στην αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Έπειτα, υπάρχει το IoT. Όπως εξήγησε ο κ. Φαλάγγας τo Internet of Things και οι αυτοματισμοί που το συνοδεύουν, βελτιώνουν την παραγωγή, τη διανομή και τα logictics.

Ταυτόχρονα, ακόμα μια σημαντική τάση είναι η ψηφιακή παρουσία και τα social media. «Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας οποιασδήποτε επιχείρησης χωρίς την κατάλληλη παρουσία στο internet και τα social media», όπως τόνισε ο ίδιος.

Τέλος, ο κ. Φαλάγγας εστίασε στη σημασία της ασφάλειας στο ψηφιακό πεδίο, διότι σύμφωνα με τον ίδιο «ο υπερ-συνδεδεμένος κόσμος στον οποίο καλούμαστε να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε, έχει ρίσκα και απειλές που πρέπει να ισορροπήσουν και να αντιμετωπιστούν».

Που πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Φαλάγγας έστειλε τρία βασικά μηνύματα για τις επιχειρήσεις, με βάση τα όσα βλέπει καθημερινά στην αγορά, ως άνθρωπος της τεχνολογίας.

Πρώτον, υπογράμμισε ότι η«τεχνολογία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ο μηχανισμός που κάνει την εξωστρέφεια εφικτή. Οι διεθνείς αγορές απαιτούν ταχύτητα, ακρίβεια, συνέπεια — και αυτά χωρίς τεχνολογία δεν επιτυγχάνονται».

Δεύτερον, παρότρυνε τους παρευρισκόμενους να επιλέξουν στοχευμένα εργαλεία που ταιριάζουν στο μέγεθος, στο προϊόν και στις αγορές τους. «Μην επενδύετε “πολύ”, επενδύστε έξυπνα. Η διεθνής αγορά προσφέρει πολλά εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τις εξαγωγές των ΜμΕ», συμβούλεψε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι η επιλογή τους πρέπει να βασίζεται σε:

Δυνατότητα διεθνούς λειτουργίας (πολυγλωσσία, πολυνομισματικότητα)

Ασφάλεια και συμμόρφωση (GDPR, ISO)

Ευκολία ενσωμάτωσης με υπάρχουσες υποδομές

Απόδοση επένδυσης (ROI)

Τρίτον, ο κ. Φαλάγγας τόνισε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να εισέρχεται αποσπασματικά σε μια επιχείρηση, αλλά πρέπει να ενταχθεί στο στρατηγικό της πλάνο.