Υ/KNOT Invest: Δεύτερη ναύλωση πλοίου ξηρού φορτίου

Θα έχει συνολική διάρκεια 4 έως 6 μηνών, με ημερήσιο ναύλο 15.500 δολάρια ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα μεταξύ 1,8 και 2,8 εκατ. δολαρίων.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 11:04

Η Y/KNOT INVEST (πρώην Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.) ανακοινώνει τη σύναψη δεύτερης επιτυχούς ναύλωσης για το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου FEDERICA. Η ναύλωση θα έχει συνολική διάρκεια 4 έως 6 μηνών, με ημερήσιο ναύλο 15.500 δολάρια ΗΠΑ.

Η ναύλωση ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, με δυνατότητα παράτασης έως τα τέλη Απριλίου 2026, γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα μεταξύ 1,8 και 2,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Η νέα ναύλωση έρχεται να προστεθεί στην πρώτη επιτυχημένη συμφωνία, η οποία απέφερε έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων μέσα σε διάστημα μόλις 50 ημερών.

Η εταιρεία συνεχίζει να επιδιώκει στρατηγικές ευκαιρίες που ενισχύουν την αξία για τους μετόχους και εδραιώνουν τη θέση της στην αγορά, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

