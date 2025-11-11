Παπαδόγγονα: Εταίρος της τοπικής αυτοδιοίκησης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Την διαβεβαίωση, ότι το Τ.Π.&Δανείων θα συνεχίσει να είναι παρόν στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εταίρος εμπιστοσύνης, σταθερότητας και προόδου εξέφρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, κα Σταματίνα Παπαδόγγονα, κατά την ομιλία της στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 - 8 Νοεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη. Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου τόσο η κα Παπαδόγγονα, όσο και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Καούρας, είχαν σημαντικές επαφές με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Η κα Παπαδόγγονα ανακοίνωσε την μείωση του επιτοκίου χορήγησης δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που θα χορηγηθούν εφεξής προς τους Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα για έργα που αφορούν προμήθειες, μελέτες, απαλλοτριώσεις, καθώς και για ισοσκέλιση προϋπολογισμού. Το επιτόκιο μειώνεται κατά μισή μονάδα, από το 4,75% στο 4,25%. Πρόκειται για ένα μέτρο που αποτελεί σημαντική ανακούφιση για τα οικονομικά των Δήμων, το οποίο θα συμβάλει περαιτέρω στην αναπτυξιακή πορεία των τοπικών κοινωνιών.

Αναφερόμενη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τ.Π.&Δανείων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», η κα Παπαδόγγονα επεσήμανε ότι, μεταξύ άλλων, θα συμβάλει στην δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρθηκε στους στρατηγικούς άξονες του Τ.Π.& Δανείων για το άμεσο μέλλον, όπως η ενίσχυση των χρηματοδοτικών του δυνατοτήτων, με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, η εμβάθυνση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η υποστήριξη των «μικρών» και υποστελεχωμένων Δήμων, με απώτερο στόχο αφενός την ισορροπημένη περιφερειακή κατανομή των πόρων και αφετέρου τη συνέχιση της στενής συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, με ανοιχτό διάλογο και κοινό σχεδιασμό.