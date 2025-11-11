#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Alumil: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου Ν. Κλείτου

Σε αντικατάσταση του κ. Κλείτου, καθήκοντα νέου Προέδρου αναλαμβάνει η κα. Σοφία Μιχαλάκη του Ιωάννη, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ.

Alumil: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου Ν. Κλείτου

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 13:20

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Νικόλαος Κλείτου του Κώστα παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στις 22/10/2025.

Σε αντικατάσταση αυτού, καθήκοντα νέου Προέδρου αναλαμβάνει η κα. Σοφία Μιχαλάκη του Ιωάννη, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ.

Η Εταιρεία θα επανέλθει άμεσα με νέα ανακοίνωση για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

