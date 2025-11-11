#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Αλλαγές και στη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας.

Ικτίνος: Νέο μέλος στο ΔΣ η Σοφία Σαπύρα, αντικαθιστά την Λυδία Χαϊδά

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 15:43

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, προέβη σε αντικατάσταση της κ. Λυδίας Χαϊδά από την θέση του μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4706/2020 με την εκλογή/ορισμό της κ. Σοφίας Σαπύρα στην θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

  • Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κ. Λυδίας Χαϊδά από το νεοεκλεγέν μη Εκτελεστικό μέλος κ. Σοφία Σαπύρα. Σε συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως κάτωθι:

  • Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
  • Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος
  • Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι σε ισχύ έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

