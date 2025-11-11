#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Στο 51,058% αυξήθηκε το ποσοστό του Ν. Βαρδινογιάννη

Σε αγορά 45.000 μετοχών της Real Consulting προέβη η One Dealer Holdings νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη.

Real Consulting: Στο 51,058% αυξήθηκε το ποσοστό του Ν. Βαρδινογιάννη

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 18:26

H “Real Consulting” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 10/11/2025 η One Dealer Holdings νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Βαρδινογιάννη Νικόλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, προέβη σε αγορά 45.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Real Consulting συνολικής αξίας 231.300,00 ευρώ, ήτοι 5,14 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την προηγούμενη, από 30.09.2025 ενημέρωση του κ. Νικολάου Βαρδινογιάννη, η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία One Dealer Holdings κατείχε 10.898.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,688% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατόπιν της παραπάνω απόκτησης, η εταιρεία One Dealer Holdings κατέχει 10.943.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,897% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Με την εν λόγω συναλλαγή , o κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει συνολικά έμμεσα μέσω της Kikero Enterprises LTD, οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία με τη σειρά της ελέγχει την One Dealer Holdings 10.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,058% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Real Consulting: Δωρεάν διάθεση 367.671 ιδίων μετοχών σε 56 δικαιούχους

Χρηματιστήριο: Ανοδος με αντίρροπες δυνάμεις σε τράπεζες-blue chips

Citi: Υψηλά περιθώρια ανόδου για Titan και Jumbo, «buy»

Δημήτρης Κυπαρίσσης: Σε τροχιά η Optima Bank για ετήσια κέρδη €160 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο