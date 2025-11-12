Η Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 του ομίλου Qualco

Τη δέσμευση του ομίλου Qualco στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναδεικνύει η Έκθεση Βιωσιμότητας 2024, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Στην Έκθεση, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, αποτυπώνονται η συνολική πρόοδος, οι πρωτοβουλίες, οι στόχοι, οι μέθοδοι και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του οργανισμού σε κάθε έναν από τους πυλώνες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Ως καταξιωμένος πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών και λύσεων FinTech, ο όμιλος Qualco αξιοποιεί την τεχνολογία και τα δεδομένα επενδύοντας στους ανθρώπους του, για να προάγει την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα, την ισότητα και την αειφορία και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: μετόχους, εργαζόμενους, συνεργάτες – πελάτες, και την ευρύτερη κοινωνία.

Η προσήλωση του οργανισμού στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτυπώθηκε και στις διακρίσεις που έλαβε το 2024 σε σημαντικούς θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας, καθώς και στην κατάταξή του στις 50 Πιο Βιώσιμες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα από το Quality Net Foundation.

Όπως δήλωσε η κ. Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs and Sustainability Director του ομίλου Qualco: «Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας. Λειτουργούμε με τη σκέψη στο μέλλον, επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και στους ανθρώπους μας, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που προάγουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, ενισχύουν τη διαφάνεια και δημιουργούν αξία στους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την κοινωνία. Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2024 είναι η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας στον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον, στο οποίο ο όμιλος Qualco θα έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο».

Οι επιδόσεις στους τρεις πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Στον πυλώνα «περιβάλλον», ο όμιλος υλοποιεί πολιτικές, δράσεις και εκπαιδεύσεις σε εργαζόμενους για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αποδοτική διαχείριση στερεών αποβλήτων και προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υλικών. Ειδικά στη διαχείριση αποβλήτων, το 2024 ανακυκλώθηκαν 4,5 τόνοι υλικών, σημειώνοντας αύξηση 21,6% σε σχέση με το 2023. Από αυτά, 1,7 τόνοι αφορούσαν ηλεκτρονικά απόβλητα, ενώ 0,2 τόνοι ηλεκτρονικού εξοπλισμού επαναχρησιμοποιήθηκαν μέσω δωρεών, επιτυγχάνοντας 100% ανακύκλωση αναλωσίμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Στον πυλώνα «κοινωνία», εντυπωσιακοί είναι οι δείκτες εκπροσώπησης των γυναικών στο σύνολο του ανθρώπινο δυναμικού: Το 2024, οι γυναίκες αποτελούσαν το 46,8% του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ τα ποσοστά που κατείχαν σε θέσεις ευθύνης και Τεχνολογίας (STEM) ήταν 36,2% και 31,7% αντίστοιχα στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, σε ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

Ο οργανισμός επενδύει συστηματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός υγιούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης, υποστηρίζοντας την ατομική εξέλιξη των εργαζομένων και την οργανωσιακή αριστεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα εγκαινίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Q Learning”, η οποία προσφέρει on demand και εξατομικευμένη μάθηση, με βάση τους προσωπικούς στόχους των εργαζομένων, ενώ τους επιτρέπει να παρακολουθούν την πρόοδό τους.

Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, ο όμιλος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της κανονιστικής συμμόρφωσης, υποστηριζόμενο από συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους. Διατηρεί μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και τη διαφθορά, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. Τονίζεται ότι το 2024 δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέπεια του οργανισμού στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας.

Η συνεισφορά του Qualco Foundation

Για τον όμιλο Qualco, η βιώσιμη επιχειρησιακή ανάπτυξη συνδέεται στενά με την ευημερία της κοινωνίας. Τον ρόλο αυτό επιτελεί το Qualco Foundation, μέσω του οποίου το 2024, ο οργανισμός υποστήριξε περισσότερες από 50 δράσεις, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αντικτύπου. Παράλληλα, υλοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών με έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό.

Ενδεικτικά αναφέρονται η υποστήριξη μεταπτυχιακών διατριβών στην Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα FinTech (πρόγραμμα Demokritos-Qualco Fellowship), η παροχή προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία ακριτικών περιοχών, η κάλυψη υποτροφιών για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η παροχή γευμάτων σε άτομα με προβλήματα στέγασης μέσω της πρωτοβουλίας «Δείπνο Αγάπης», κ.ά. Παράλληλα, η ομάδα εθελοντών – εργαζομένων «Give Back” του οργανισμού συμμετείχε σε μια σειρά από αιμοδοσίες, δράσεις ευαισθητοποίησης για δωρεά μυελού των οστών και συλλογή φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Qualco Foundation τιμήθηκε με Χρυσό Βραβείο στα Hellenic Responsible Business Awards για τη συμβολή του στην κοινωνία.

Οι στόχοι για το 2025

Για το 2025, ο όμιλος Qualco συνεχίζει να θέτει στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ηλεκτρονικών αποβλήτων (μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και δωρεών), και η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, επιδιώκει τη διατήρηση της συμμετοχής των γυναικών στο 40% και άνω, στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, ποσοστό το οποίο έχει θέσει και ως στόχο για τη γυναικεία εκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης έως το 2030.

Ο πλήρης απολογισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του οργανισμού: Qualco_Group_Sustainability_Report_GR_2024