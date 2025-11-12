#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτός Δ.Σ. των ΕΛΤΑ η Αργυρώ Αθανασίου

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 15:02

Η κυρία Αργυρώ Αθανασίου ολοκληρώνει τη θητεία της στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, μετά από δυόμισι χρόνια ενεργής συμμετοχής ως μη εκτελεστικό μέλος, γνωστοποιεί ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου για την πορεία και τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, η συμβολή της υπήρξε καθοριστική.

Με την εμπεριστατωμένη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία της, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και στη στρατηγική προσέγγιση θεμάτων ESG, στα οποία είχε ενεργό ρόλο ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη σημαντική συνεισφορά και την αδιάλειπτη υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, και της εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική της πορεία.

 

