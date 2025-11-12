Enerwave το νέο όνομα της Elpedison, διεκδικεί διπλασιασμό μεριδίου

Στην αποκάλυψη της νέας εταιρικής ταυτότητας της Elpedison, που στο εξής θα λέγεται Enerwave προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιαμισιης.

Στη πράξη η νέα εμπορική στρατηγική της εταιρείας στηρίζεται στο διπλασιασμό των μεριδίων της Elpedison μέχρι το 2026, σε νέα καταστήματα, με ανταγωνιστικά προϊόντα και νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

O στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέoς εύρωστος καθετοποιημένος πόλος στην αγορά ενέργειας με μερίδιο τουλάχιστον 10% στη προμήθεια, ισχυρότερο trading, και νέα ελκυστικά προϊόντα που θα πωλούνται ακόμη και μέσω του δικτύου των πρατηρίων της.

Σήμερα η εταιρεία έχει 500 Μεγαβάτ, σε δύο χρόνια αυτό θα έχει 600 Μεγαβάτ και το 2030 το πράσινο χαρτοφυλάκιο θα έχει φτάσει στο 1 Γιγαβάτ. Κρίσμο ρόλο στο νέο προφίλ της εταιρείας θα παίξουν τα εργοστάσια της Elpedison που καταναλώνουν ετησίως 1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο.

Στη πράξη, η νέα εταιρεία, αξιοποιώντας τις πάμπολλες συνέργειες, με πρώτη τους αυξανόμενους όγκους φθηνής ενέργειας από το πράσινο portfolio της Hellenic Energy, που έχει «πιάσει» ήδη τα 500 MW, θα διαμορφώσει πιο ελκυστικά προϊόντα και τιμολόγια με στόχο να διπλασιάσει σχεδόν το σημερινό της μερίδιο (5,8%) στην προμήθεια.