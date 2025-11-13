Νέα εταιρεία από τον εγγονό του Νίκα

Η νέα γενιά της οικογένειας Νίκα, της οικογένειας που «έκτισε» μια από τις πιο γνωστές αλλαντοβιομηχανίες την οποία και πούλησε πριν από κάποια χρόνια, επανεμφανίζεται στο επιχειρηματικό σκηνικό με τη σύσταση της Aegis Nutrition Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εταιρείας που θα επιδιώξει να πάρει χώρο από την αγορά των συμπληρωμάτων και προϊόντων υγιεινής διατροφής.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη NIKPAN Investments Μονοπρόσωπη Α.Ε., επενδυτικό όχημα που συνδέεται με τον Παναγιώτη Νίκα, τον εγγονό του ιδρυτή της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας Π. Γ. Νίκας.

Με έδρα τη Βαλαωρίτου 7 στο κέντρο της Αθήνας και αρχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, η Aegis Nutrition στοχεύει στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, διαιτητικών προϊόντων και τροφών ειδικού τύπου. Ο Παναγιώτης Νίκας, γιος του Γιώργου Νίκα, έχει αναλάβει και τη διαχείριση της εταιρείας.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά προϊόντων υγιεινής διατροφής καταγράφει σταθερή άνοδο, ενισχυμένη από τη στροφή των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή και την αυξανόμενη ζήτηση για premium συμπληρώματα.