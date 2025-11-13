Riginos Yachts: Αποκλειστική αντιπροσώπευση των Fjord και Sealine στην ελληνική αγορά

Η Riginos Yachts ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασία της με την HanseYachts AG, τη γερμανική εταιρεία που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η Riginos Yachts αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των μηχανοκίνητων σκαφών Fjord και Sealine στην Ελλάδα.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hanse Yachts AG να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο συνεργατών της και να επεκτείνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, μία από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές yachting στην Ευρώπη.

Δύο εμβληματικά brands, ένα κοινό όραμα

Η Fjord, που διαθέτει ταχύπλοα σκάφη από 39 έως 53 πόδια, ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό σκανδιναβικό σχεδιασμό της, την προσανατολισμένη της φιλοσοφία στον μεσογειακό τρόπο ζωής και της γερμανικής τεχνολογικής ανωτερότητας. Η Sealine, με μοντέλα σκαφών από 33 έως 43 πόδια, είναι συνώνυμη με την έξυπνη αξιοποίηση του χώρου και την κομψή αισθητική, καθιστώντας τα ιδανικά για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.

Ο Maxim Neumann, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων της HanseYachts AG, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Riginos Yachts στο διεθνές μας δίκτυο συνεργατών. Χάρη στην πολυετή εμπειρία, τον επαγγελματισμό και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, η Riginos Yachts θα αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη για την εκπροσώπηση των σκαφών Fjord και Sealine. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή μας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Riginos Yachts παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις πωλήσεις σκαφών, την αγοροπωλησία μεταχειρισμένων σκαφών, τις ναυλώσεις και την υποστήριξη μετά την πώληση (after-sales support). Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα ευρύ πελατολόγιο, τόσο Ελλήνων όσο και ξένων πελατών, με φιλοσοφία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και τη μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών.

Ο Γιώργος Ρηγινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Riginos Yachts, δήλωσε με τη σειρά του: «Είναι τιμή μας που η εταιρείας μας αναλαμβάνει την αποκλειστική εκπροσώπηση των Fjord και Sealine στην Ελλάδα. Τόσο η Fjord όσο και η Sealine ενσαρκώνουν τις αξίες που εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες μας: μοντέρνο σχεδιασμό, άριστη ποιότητα κατασκευής και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Μαζί με τη HanseYachts AG ανυπομονούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτά τα εξαιρετικά brands και να ενισχύσουμε την παρουσία τους σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο».