Freedom Holding: Πάνω από $1 δισ. έσοδα το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026

Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 526,1 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά έσοδα 1,06 δισ. δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.
Τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο ανήλθαν σε 69,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα πλήρως απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted EPS) διαμορφώθηκαν στα 1,13 δολάρια.