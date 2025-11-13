#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Freedom Holding: Πάνω από $1 δισ. έσοδα το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 69,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα πλήρως απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,13 δολάρια.

Freedom Holding: Πάνω από $1 δισ. έσοδα το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 11:58

Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 526,1 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά έσοδα 1,06 δισ. δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο ανήλθαν σε 69,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα πλήρως απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted EPS) διαμορφώθηκαν στα 1,13 δολάρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πτώση 10% για τη μετοχή της IAG μετά τα αδύναμα κέρδη

«Ξεσκονίζει» τη συγχώνευση Getty-Shutterstock το Λονδίνο

BFF Group: Σε ιστορικό υψηλό οι χορηγήσεις, αύξηση κερδών 3% το Q3

Μειώθηκαν 3% οι πωλήσεις της Carlsberg το τρίτο τρίμηνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο