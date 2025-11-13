Νέα έργα αυτοπαραγωγής για πέντε ελληνικές βιομηχανίες από τη Greenvolt Next

Η Greenvolt Next, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της πράσινης ενέργειας και των λύσεων ενεργειακής αυτοπαραγωγής, ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας με πέντε ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 6MW.

Οπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προέρχονται από κομβικούς και εξαιρετικά απαιτητικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας — από την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων ψυγείου και τη μεταποίηση, έως τη βαριά βιομηχανία και τη συσκευασία τροφίμων. Η επιλογή τους να επενδύσουν στην ενεργειακή αυτοπαραγωγή μέσω της Greenvolt Next αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στην τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αποδεδειγμένη εμπειρία της εταιρείας στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων καθαρής ενέργειας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη στρατηγική στροφή της ελληνικής επιχειρηματικότητας προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα, μέσα από αποδοτικές και χρηματοοικονομικά ασφαλείς λύσεις.

Συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν τα Ψυγεία Μακεδονίας ΑΕ, εταιρεία με μακρά πορεία στον τομέα της αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων ψυγείου, όπου θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 600 kWp, καθώς και τα Γ&Π Εκκοκκιστήρια Βάμβακος ΑΕ (Ousoultzoglou Family), μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας βαμβακιού στη Μακεδονία, με έργο 1.2 MW.

Η Greenvolt Next θα υλοποιήσει επίσης την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 0.4 MW για την P J CONDELLIS S.A., μια από τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο των αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων, καθώς επίσης και των επαγγελματικών αυτοκινήτων και οχημάτων, ενώ η Παπαδιόχος ΑΒΕΕ, ηγέτιδα δύναμη στο εν θερμώ γαλβάνισμα αλλά και με πολυετή ισχυρή παρουσία στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών, θα εγκαταστήσει σύστημα 0.755MW. Τέλος, η Kotronis Packaging, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων, θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 3MW.

Μέσα από τα συγκεκριμένα έργα, οι πέντε επιχειρήσεις αναμένεται να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος κατά ποσοστό που ξεπερνά το 22%, επιτυγχάνοντας συνολική ετήσια εξοικονόμηση που υπερβαίνει τα 348.140 ευρώ. Παράλληλα, η συνολική μείωση των εκπομπών CO₂ εκτιμάται σε περισσότερους από 6.220 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους περιβαλλοντικούς στόχους και στην ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεών τους.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν μέσω της καινοτόμου λύσης Solar PPA – Zero Investment, η οποία παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια χωρίς καμία αρχική επένδυση κεφαλαίου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της κατασκευής και λειτουργίας των έργων αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τη Greenvolt Next, επιτρέποντας στους πελάτες να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από το σταθερό ενεργειακό κόστος για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία και να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση, χωρίς να επιβαρυνθούν με επενδυτικά ή λειτουργικά ρίσκα. Επιπρόσθετα η λύση Solar PPA αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ενεργειακής μετάβασης, καθώς συνδυάζει περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος: μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, σταθερότητα κόστους και προστιθέμενη αξία στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.