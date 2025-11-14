#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πού ποντάρει για ανάκαμψη η Austriacard

Προσωρινή θεωρεί την υστέρηση το 1ο εξάμηνο η διοίκηση. Τι προβλέπει το τριετές guidance για αύξηση τζίρου και χρηματική διανομή στους μετόχους. Σχέδια για εξαγορές πλην όμως επιλεκτικές.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 07:32

Το τριετές guidance για την περίοδο 2025-2027 που είχε αρχικά παρουσιάσει το Μάιο του 2025 (investors day) επιβεβαίωσε η διοίκηση της Austriacard στο πλαίσιο του χθεσινού conference call προς τους αναλυτές, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα εννεαμήνου εμφάνισαν αξιοσημείωτη υστέρηση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περυσινές επιδόσεις.

Συνολικά, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μανώλης Κόντος επανέλαβε χθες ότι η κάμψη του πρώτου φετινού εξαμήνου ήταν συγκυριακή και οφειλόμενη στον κυκλικό χαρακτήρα ορισμένων δραστηριοτήτων της Austriacard, παραθέτοντας και την σαφώς καλύτερη πορεία της εισηγμένης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με το τριετές business plan της Austriacard, για την τριετία 2025-2027 προβλέπονται μεταξύ άλλων:

  • Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών 6%-7%.
  • Περιθώριο προσαρμοσμένου λειτουργικού κέρδους (adjusted EBITDA margin) μεταξύ του 15% και του 17%.
  • Ετήσιες επενδύσεις που θα αντιστοιχούν στο 4%-5% των εσόδων.
  • Δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA, ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,5 και του 2,0.
  • Ετήσιες χρηματικές διανομές που θα αντιστοιχούν στο 20%-25% των καθαρών κερδών.

Οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν την επίδραση ενδεχόμενων εξαγορών άλλων εταιρειών, με τη διοίκηση της εισηγμένης να τονίζει πως επιδιώκει «επιλεκτικές εξαγορές, οι οποίες θα ενισχύσουν τις στρατηγικές μας δυνατότητες και θα επεκτείνουν το γεωγραφικό αποτύπωμά μας».

Κατά τα λοιπά, ο CEO της Austriacard απέδωσε την πτώση των επιδόσεων του εννεαμήνου στην «προσωρινή υστέρηση στα έσοδα των λύσεων πληρωμών, η οποία οφείλεται σε κυκλικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες», ενώ αναφερόμενος στο σύνολο της φετινής χρονιάς τόνισε πως «η πρόοδος που επιτεύχθηκε το τρίτο τρίμηνο ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους».

Στο εννεάμηνο, η Austriacard σημείωσε κύκλο εργασιών 262,4 εκατ. ευρώ (έναντι 298,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), προσαρμοσμένο EBITDA 36,1 εκατ. (έναντι 43,5 εκατ.) και καθαρή κερδοφορία ύψους 9,8 εκατ. (16,3 εκατ. ευρώ).

