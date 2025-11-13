Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της από 13.11.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον προσδιορισμό του είδους και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 13.11.2025 απόφασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

2. JUAN DEL YERRO SAN ROMAN του ELIAS, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, Ανώτατο Ανεξάρτητο μέλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η συγκρότησή του σε σώμα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως ΕΣΕΔ Ιούνιος 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία, τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του N. 4706/2020.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, λήγει την 13.11.2028 και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.