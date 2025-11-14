Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΒΕΘ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υπέγραψαν οι πρόεδροι του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος και της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς.
Με την υπογραφή του μνημονίου, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο φορέων να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας τη μεταξύ τους συνεργασία για την ενίσχυση των κοινών τους στόχων και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, στοχεύει στην εξασφάλιση της τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου και ειδικότερα σε πεδία του βιοτεχνικού οικοσυστήματος και της μεταποίησης.
Μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεργασίας αφορά:
- στην καταγραφή και μελέτη της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής θέσης των επιχειρήσεων -μελών του επιμελητηρίου
- σε δράσεις υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου ως προς την ανθεκτικότητα τους με σκοπό των εντοπισμό των προβλημάτων και κινδύνων που αντιμετωπίζουν και την συμβουλευτική παρέμβαση σ’ αυτές για τον περιορισμό του ελλείμματος ανθεκτικότητας τους
- σε δράσεις υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε οριζόντια ή εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που θα καθορισθούν από κοινού
- στη συνεργασία για τη διερεύνηση/ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό