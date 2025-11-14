Η Euroins συμμετείχε ως χορηγός στη φετινή εκδήλωση της ΣΕΣΑΕ

Η Euroins Greece, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής της προς την ελληνική ασφαλιστική κοινότητα και την κοινωνία, συμμετείχε ως χορηγός στην ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΕΣΑΕ), σε συνεργασία με την Οργάνωση ΓΗ που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2025 στο «Κέντρο της Γης» στο Πάρκο Τρίτση.

«Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς του ΣΕΣΑΕ, στο πλαίσιο της οποίας προετοιμάστηκαν και διανεμήθηκαν 2.000 μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δράση αυτή ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικότητας και την κοινωνική ευαισθησία του ασφαλιστικού κλάδου — αξίες που μοιράζεται και στηρίζει ενεργά η Euroins», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η γενική διευθύντρια της Euroins Ελλάδας Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Η παρουσία μας στη φετινή εκδήλωση της ΣΕΣΑΕ και η συμμετοχή μας στη δράση προσφοράς μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Η ασφάλιση δεν είναι μόνο επάγγελμα είναι αποστολή, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την ανθρωπιά και τη φροντίδα για τον συνάνθρωπο. Συγχαίρουμε τον ΣΕΣΑΕ για την πρωτοβουλία του και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

«Η Euroins Greece παραμένει αρωγός σε ενέργειες που ενδυναμώνουν τον ασφαλιστικό θεσμό, ενισχύουν τη διαφάνεια και προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη», καταλήγει η ανακοίνωση.