BEA: Η αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προϋπόθεση για την τόνωση της αγοράς

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου «πνίγουν» τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ).

Το ΒΕΑ αναφέρει ότι «στα 3,77 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές και φορολογούμενους, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2018. Παρά τη μικρή μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές παραμένουν ένα διαχρονικό πρόβλημα που πλήττει τη ρευστότητα και την ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Όπως τονίζει το BEA η αδυναμία του κράτους να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του στερεί πολύτιμα κεφάλαια κίνησης από χιλιάδες επαγγελματίες και βιοτέχνες, περιορίζοντας τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν σε επενδύσεις, φορολογικές υποχρεώσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Συνεπώς, η επιτάχυνση των πληρωμών του Δημοσίου δεν αποτελεί μόνο δείγμα δημοσιονομικής συνέπειας, αλλά και προϋπόθεση για την τόνωση της αγοράς και της παραγωγικής δραστηριότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι: «Η ομαλή ροή πληρωμών προς τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την εμπιστοσύνη και τη βιωσιμότητα των ΜμΕ που στηρίζουν την ελληνική οικονομία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ