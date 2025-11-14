#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μοτοδυναμική: Συμφωνία με P.M. TSERIOTIS για την απόκτηση 30% στην θυγατρική Blue Horizon

H Blue Horizon θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η Μοτοδυναμική θα κατέχει το 70% και η P.M. TSERIOTIS LTD το 30%.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 18:33

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι συνήψε σήμερα (14.11.2025) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κάλυψης Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων (Subscription and Shareholders’ Agreement) (εφεξής το «Συμφωνητικό») με την κυπριακή εταιρεία «P.M. TSERIOTIS LTD», συμφερόντων του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Διογένους, αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας με την επωνυμία «BLUE HORIZON MOBILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Θυγατρική»).

Βάσει των ειδικών όρων του Συμφωνητικού, η Θυγατρική θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η Εταιρεία θα κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής και η P.M. TSERIOTIS LTD το 30%.

Περαιτέρω, δυνάμει του Συμφωνητικού, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής, να εκχωρήσει στην Θυγατρική τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την δραστηριότητά της ως διανομέας οχημάτων και αξεσουάρ της ολλανδικής εταιρίας «NIO NEXTEV EUROPE HOLDING B.V.» στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR).

