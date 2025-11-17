#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει εντός των ημερών, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Από σήμερα οι τηλεδιασκέψεις με επενδυτές. Το σχήμα αναδόχων.

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 12:02

H Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, αρχής γενομένης από σήμερα, 17 Νοεμβρίου. 

Στόχος είναι η έκδοση ομολόγου 5,5 ετών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει εντός των ημερών, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρέχοντων ομολόγων, για γενικού εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης. 

Σχετικό mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigrop, HSBC και Morgan Stanley.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Metlen: Συνεργασία με Power Factors για την ψηφιακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Νέες αγορές Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Metlen: Μετασχηματισμός-καταλύτης για τον διπλασιασμό του EBITDA

Lamda Development: Στο 3,8% το επιτόκιο για το ομόλογο, προσφορές 768,9 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο