Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

H Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, αρχής γενομένης από σήμερα, 17 Νοεμβρίου.

Στόχος είναι η έκδοση ομολόγου 5,5 ετών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει εντός των ημερών, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρέχοντων ομολόγων, για γενικού εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Σχετικό mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigrop, HSBC και Morgan Stanley.