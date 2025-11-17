#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας

Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 15:32

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς - Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, η εταιρεία παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Οι αναστολές και τροποποιήσεις εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Κλειστά σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο