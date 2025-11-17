Δυνατή παρουσία και συμμετοχή στο 2ο δωρεάν webinar της QNR

Η Quality & Reliability A.E. (QNR), κορυφαίος Όμιλος εταιρειών πληροφορικής, διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, το 2ο δωρεάν webinar του ομίλου, με τίτλο «IBM Maximo: Your Key to Smarter, Cost-Effective Assets».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το webinar, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την IBM, είχε τη συμμετοχή δεκάδων επαγγελματιών από διάφορους κλάδους, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για λύσεις έξυπνης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Στο πρώτο μέρος του webinar, ο κ. Διονύσης Σαββίδης, Private Sector Sales Manager της QnR, παρουσίασε αναλυτικά την πλατφόρμα IBM Maximo και το σύνολο των λειτουργικών της δυνατοτήτων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες ενημέρωση σχετικά με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Internet of Things (IoT), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα προσφέρει:

Προληπτική (preventive) και προγνωστική (predictive) συντήρηση για έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων

Ελαχιστοποίηση των έκτακτων διακοπών λειτουργίας, με βελτιστοποίηση εξοικονόμησης πόρων

Ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας κρίσιμων υποδομών.

Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε live demo από τον κο Γιώργο Γιαννούλη, Senior Technical Consultant της QnR, που επέτρεψε στους συμμετέχοντες να δουν την πλατφόρμα σε δράση και να κατανοήσουν πρακτικά πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των οργανισμών τους.

Το webinar είναι πλέον διαθέσιμο on demand, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ζωντανά να το παρακολουθήσουν στον χρόνο που τους εξυπηρετεί.