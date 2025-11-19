Επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ανακοινώνει η ΔΕΗ

Αποκαλυπτήρια κάνει σήμερα η ΔΕΗ για το νέο τριετές επενδυτικό της πλάνο που θα ξεπερνά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα 10 δισ ευρώ, θα επικεντρώνεται στην ευέλικτη παραγωγή, τα δίκτυα και το digital και θα δίνει το στίγμα της πορείας ενός ομίλου όπου η ενέργεια συμπορεύεται όλο και περισσότερο με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Στον απόηχο των χθεσινών αποτελεσμάτων εννεαμήνου που διατηρούν το guidance για επίτευξη του φετινού στόχου των 2 δισ EBITDA, η διοίκηση της επιχείρησης ανακοινώνει σήμερα στο Capital Markets Day του Λονδίνου, το νέο επιχειρησιακό της πλάνο για τη περίοδο 2026-2028, με τα βλέμματα να στρέφονται όχι μόνο στο ύψος των νέων επενδύσεων αλλά και στους τομείς που αυτές αφορούν.

Εκτός του γεγονότος ότι θα ξεπερνούν τα 3 δισ ευρώ ετησίως, η στόχευση δεν θα είναι ίδια με τη σημερινή, καθώς το νέο αφήγημα της ΔΕΗ, αυτό της μετατροπής της σε ένα powertech όμιλο, συνεπάγεται περισσότερα κεφάλαια σε telecoms, τεχνητή νοημοσύνη και data center.

Τα όσα θα ανακοινώσει σήμερα στους ξένους αναλυτές ο CEO της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης αποκτούν άλλο βάρος σε μια συγκυρία όπου το τόνο των εξελίξεων δίνουν οι διατλαντικές σχέσεις και οι ευκαιρίες για συνεργασίες με αμερικανικούς ομίλους, τομέα που καιρό τώρα εξετάζει η επιχείρηση, η οποία «παίζει» πλέον το στοίχημα σύζευξης του κόσμου της ενέργειας με εκείνου της ψηφιακής τεχνολογίας

Το βέβαιο είναι ότι το τρέχων πλάνο υλοποιείται ταχύτερα του αναμενόμενου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο όμιλος έχει ήδη «πιάσει» το 86% του στόχου για επενδύσεις σε ΑΠΕ (όπως δείχνουν τα χθεσινά αποτελέσματα εννεαμήνου), που σημαίνει ότι απελευθερώνονται κεφάλαια για να ανακατευθυνθούν σε άλλους τομείς.

Τα πράσινα έργα που έχει μέχρι σήμερα βάλει στη πρίζα ή «κλειδώσει» την υλοποίηση τους, φτάνουν τα 10,3 GW - εκ των οποίων 6,4 GW εν λειτουργία και 3,9 GW υπό κατασκευή, έτοιμα να κτιστούν ή σε φάση διαγωνισμών- έναντι στόχου 12 GW για το 2027, δηλαδή τα νούμερα επιτυγχάνονται ταχύτερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σχέδιο που ανακοινώνεται σήμερα.

Στη γραμμή αυτή, το νέο τριετές business plan της ΔΕΗ θα προβλέπει σύμφωνα με τις πληροφορίες περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή, δηλαδή σε μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και μονάδες αιχμής φυσικού αερίου (Peakers), επιπλέον πόρους στη ψηφιοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με κινήσεις στον τομέα του digital, καθώς και έμφαση σε νέα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης.

Την κατεύθυνση προσαρμογής των κινήσεων της ΔΕΗ στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, φωτογραφίζει και η χθεσινή παρουσίαση για τα αποτελέσματα 9μήνου, με τις επενδύσεις να διαμορφώνονται στα 1,9 δισ ευρώ και το portfolio των εγκατεστημένων ΑΠΕ στα 6,4 GW (+1,5 GW έναντι των περυσινών).

Τα αποτελέσματα δημιουργούν το έδαφος για ετήσια καθαρή κερδοφορία άνω των 400 εκατ ευρώ, καθώς οι μεν ΑΠΕ συμμετέχουν πλέον με 51% στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ, οι δε, επενδύσεις στα δίκτυα «έτρεξαν» στο εννεάμηνο με αύξηση 13%, έχοντας φτάσει τα 828 εκατ ευρώ.

H επιχείρηση καθετοποιείται όλο και περισσότερο, το 88% των επενδύσεων των πρώτων εννέα μηνών κατέληξε σε νέα δίκτυα, πράσινη ενέργεια και ευέλικτη παραγωγή, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 49%. Τούτων δοθέντων, ήταν αναμενόμενη μια αύξηση του καθαρού χρέους στα 6,7 δισ, έναντι 5,09 δισ το ίδιο διάστημα πέρυσι, που σύμφωνα με την επιχείρηση είναι ανάλογη των επενδύσεων και παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Το στοίχημα της «ευελιξίας»

Στο τριετές πλάνο που ανακοινώνει σήμερα η ΔΕΗ από το Λονδίνο το στοίχημα της ευέλικτης παραγωγής «παίζει» όλο και πιο σημαντικό ρόλο, από συστήματα αποθήκευσης μέχρι υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου, δηλαδή επενδύσεις ικανές να αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα του θηριώδους πράσινου χαρτοφυλακίου της, όταν δεν έχει ήλιο ή δεν φυσάει.

Το πλάνο θα προβλέπει ακόμη περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις σε μονάδες αιχμής φυσικού αερίου (Peakers) στη Ρουμανία - μπαίνουν στο σύστημα όταν οι τιμές κάνουν peak και χαρακτηρίζονται από το γρήγορο start-up time - ως ένα ακόμη «αντίμετρο» στις πολλές και όλο και πιο συχνές διακυμάνσεις τιμών, θέμα το οποίο είχε επισημάνει η διοίκηση προς τους αναλυτές και κατά τα αποτελέσματα εξαμήνου, με τις πληροφορίες να λένε ότι το σχέδιο θα πάρει μπροστά στα τέλη του 2025.

Το ερώτημα που προφανώς θα απαντηθεί σήμερα αφορά τον αριθμό των νέων αυτών μονάδων και ποιό από τα δύο σενάρια που εξέταζε καιρό τώρα το επιτελείο της ΔΕΗ έχει τελικά επικρατήσει, δηλαδή αυτό των πολλών μικρών (έκαστη της τάξης των 100-150 MW,), είτε της μιας και μεγαλύτερης, της τάξης των 300 MW.

Στην ευρύτερη λογική της θωράκισης απέναντι στη «κινούμενη άμμο» των αγορών, εντάσσεται και η προσπάθεια περαιτέρω εδραίωσης στο εξωτερικό (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία, Β.Μακεδονία), δηλαδή η γεωγραφική επέκταση σε διασυνδεδεμένες αγορές, μαζί με τη συμπληρωματικότητα των συστημάτων, το hedging και τα κοινά αποθέματα, να ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της απέναντι στα όλο και πιο συχνά spikes και volatility τιμών.

Το νέο επίσης στρατηγικό πλάνο θα προβλέπει ακόμη περισσότερα κεφάλαια στο θέμα των δικτύων, όπου ο όμιλος έχει επενδύσει 2,2 δισ. τη τελευταία τριετία, και σχεδιάζει επιπλέον 2,7 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα στο BNEF Summit ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Ένα ερώτημα είναι τι είδους αναφορά θα περιλαμβάνει το νέο business plan στα data centers και ειδικά στο μεγάλο σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δ.Μακεδονία, που σε πρώτη φάση μπορεί να έχει ισχύ 300 MW, αλλά σε δεύτερη φάση μπορεί να φτάσει και το 1 GW.

Σύμφωνα πάντως με όσα είχαν γίνει γνωστά παλαιότερα, η συγκεκριμένη επένδυση θα συμπεριληφθεί στο πλάνο, μόλις «κλειδώσει» ο hyperscaler που θα το λειτουργεί, (η επιχείρηση έχει κάνει επαφές με όλους τους μεγάλους, όπως Microsoft, Google, Amazon) και με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να κλείσουν εντός του 2026.