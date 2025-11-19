Η Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει δωρεάν χρήση της υπηρεσίας IRIS Commerce

Η Τράπεζα Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας IRIS Commerce, προσφέροντας στους κατόχους POS της Τράπεζας, έναν καινοτόμο τρόπο αποδοχής πληρωμών μέσω POS, που συνδυάζει ασφάλεια, ταχύτητα και ανταγωνιστικές προμήθειες.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς κάρτα, απλώς με σάρωση QR κωδικού μέσω της εφαρμογής Mobile Banking της τράπεζας επιλογής τους.

Ο κ Γιάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου δήλωσε τα εξής: «Από 1/12/2025, κάθε νομικό πρόσωπο και επιχείρηση στην Ελλάδα – είτε φυσικό είτε ηλεκτρονικό κατάστημα- υποχρεούται να αποδέχεται άμεσες πληρωμές , τύπου IRIS. Οι άμεσες πληρωμές είναι πια μια εθνική προτεραιότητα και το IRIS έρχεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε αυτό το πεδίο. Το IRIS είναι αμιγώς ελληνικό προϊόν και εντάσσεται στο διασυνοριακό έργο EuroPA που θα ενώσει 15 ευρωπαϊκές χώρες με τα τοπικά τους συστήματα άμεσων πληρωμών και 380 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες σηματοδοτώντας έμπρακτα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οικοσυστήματος άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

Στηρίζουμε ενεργά την προσπάθεια που θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκή αυτονομία στις πληρωμές και είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας».