#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λάμψα: Προχωρά η κεφαλαιακή ενίσχυση της Regency με €9,55 εκατ.

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι εταιρείες «Selene» και «Harmona», προκειμένου να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστά συμμετοχής τους στην «Regency», ύψους 33,91% και 8,01% αντίστοιχα.

Λάμψα: Προχωρά η κεφαλαιακή ενίσχυση της Regency με €9,55 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 18:51

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

(i) ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στην σχετική αύξηση κεφαλαίου της «Selene», η καταβολή από την Εταιρεία στην «Selene» του ποσού του € 1.762.500 και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 1.762.500 νέες μετοχές, και

(ii) ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στην σχετική αύξηση κεφαλαίου της  «Harmona», η καταβολή από την Εταιρεία στην «Harmona» «του ποσού των€ 22.500», και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 22.500 νέες μετοχές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18/11/2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της «Regency Hellenic Investments S.A.» (εφεξής η «Regency») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Regency», ύψους € 9.555.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 31.850.000, στην οποία συμμετείχαν οι εταιρείες «Selene» και «Harmona», προκειμένου να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστά συμμετοχής τους στην «Regency», ύψους 33,91% και 8,01% αντίστοιχα, και η Εταιρεία να διατηρήσει την έμμεση συμμετοχή της στην «Regency», ποσοστού 25,83%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αύξηση κεφαλαίου 9,55 εκατ. ευρώ από τη Regency, συμμετέχουν Κόκκαλης-Λασκαρίδης

Ρελάνς με κλείσιμο στο υψηλό ημέρας για το Χρηματιστήριο

Το σχέδιο της ΔΕΗ για να ισχυροποιηθεί στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Αλμα στα καθαρά κέρδη το Q3, στα 289,8 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο