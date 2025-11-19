#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Οριστικά στην κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ το έργο για τον Προβλήτα 6

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του Έργου ορίζεται σε 40 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΟΛΘ: Οριστικά στην κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ το έργο για τον Προβλήτα 6

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 19:48

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ» η Σύμβαση Κατασκευαστικών Έργων για το Έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» (εφεξής η «Σύμβαση»).

Η Κοινοπραξία είχε αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος και με την υπογραφή της Σύμβασης, κατέστη Ανάδοχος για την κατασκευή του Έργου. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι το έργο κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Υποχρεωτική Επένδυση Αρ. 1: «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε., όπως ισχύει.

Το Έργο οδηγεί στη δραστική ενίσχυση των υποδομών της ΟΛΘ Α.Ε. και συνίσταται στην επέκταση του Προβλήτα 6 με πρόσθετο μήκος 513 μέτρα, πλάτος 306,5 μέτρα και σημαντική εκβάθυνση (βυθοκόρηση) του διαύλου προσέγγισης και της περιοχής ελιγμών πλοίων, για την ασφαλή πρόσδεση ακόμη και πλοίων σχεδιασμού ULCV (Ultra Large Container Vessels).

Το τελικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του Έργου ανέρχεται στο σταθερό κατ’ αποκοπή ποσό των € 195,6 εκατ., πλέον Φ.Π.Α.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του Έργου ορίζεται σε σαράντα [40] μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Επισημαίνεται πως – δεδομένων των τελικών όρων της Σύμβασης και των υφιστάμενων συνθηκών αγοράς – η χρηματοδότηση του Έργου θα καλυφθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ Α.Ε. όσο και από τραπεζικό δανεισμό.

Οι όροι του δανεισμού θα προσδιοριστούν προσεχώς, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών υφιστάμενων τραπεζικών διαθεσίμων της Εταιρείας και των θετικών ρυθμών προόδου του 2025. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και κερδοφορία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση ΟΛΘ και ΕΕΘ για αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού

ΟΛΘ: Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για τον Προβλήτα 6

Εκτός Δ.Σ. του ΟΛΘ ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης

Ρελάνς με κλείσιμο στο υψηλό ημέρας για το Χρηματιστήριο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο