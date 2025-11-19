AS Company: Στις 12 Δεκεμβρίου η ΓΣ για έκτακτη χρηματική διανομή

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της AS Company που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την 12η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρίας από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022, συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 €.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί σκοπού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12.12.2025, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.