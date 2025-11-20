#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμμετοχή του ΟΛΠ σε δύο επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό

Η εισηγμένη θα συμμετάσχει στο «4th Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference» στο Λονδίνο, ενώ το διάστημα 2 με 5 Δεκεμβρίου 2025 στο «WOOD’s Winter Wonderland EME Conference» στην Πράγα.

Συμμετοχή του ΟΛΠ σε δύο επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 15:44

Τη συμμετοχή του σε δύο επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2025 η εισηγμένη θα συμμετάσχει στο «4th Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference» στο Λονδίνο, ενώ το διάστημα 2 με 5 Δεκεμβρίου 2025 στο «WOOD’s Winter Wonderland EME Conference» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την Πράγα.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα συμμετάσχει στο "4th Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference" στο Λονδίνο (1-2 Δεκεμβρίου 2025) και στο "WOOD’s Winter Wonderland EME Conference" στην Πράγα (2-5 Δεκεμβρίου 2025).

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο διοργανωτή».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κ. Καραμανλής για ΟΛΠ: Απόδειξη επιτυχίας η κινητικότητα για ανταγωνιστικά λιμάνια

Επίθεση από την Πρεσβεία της Κίνας στην Γκιλφόιλ για τον ΟΛΠ

Morgan Stanley: Η Ελλάδα στην «κορυφή του Ολύμπου» και το 2026

Νέος πρόεδρος στον ΟΛΠ ο κ. Han Chao

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο