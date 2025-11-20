Εφυγε από τη ζωή ο Πάνος Μαρινόπουλος

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος της γνωστής οικογένειας. Δρραστηριοποιήθηκε, όπως θυμίζει το Open για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο Πάνος, ή «Πανάρας», Μαρινόπουλος υπήρξε ίσως το πιο αναγνωρίσιμο μέλος της ιστορικής επιχειρηματικής δυναστείας. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε τα Starbucks στην Ελλάδα, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην πορεία μιας οικογένειας που από το 1893 κινήθηκε από το φαρμακείο του κέντρου της Αθήνας έως την κορυφή του ελληνικού λιανεμπορίου και της φαρμακοβιομηχανίας. Η αυτοκρατορία κατέρρευσε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.

Γεννημένος το 1951, ο Πάνος Μαρινόπουλος σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ και συνέχισε στο Institut des Sciences Politiques στο Παρίσι. Ανήκε στην τρίτη γενιά της οικογένειας και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω ανοξαιμικής εγκεφαλοπάθειας.

Η επιχειρηματική πορεία της οικογένειας είχε ταυτιστεί για δεκαετίες με τον όμιλο Μαρινόπουλος. Από το 1962 έως το 2015, η εταιρεία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δύναμη του ελληνικού λιανεμπορίου. Στις αρχές του 2015 λειτουργούσε 749 καταστήματα στην Ελλάδα ενώ δραστηριοποιούταν και στην Κύπρο.