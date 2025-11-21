Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΠΕΥ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει τον σύνδεσμο μέχρι το Νοέμβριο του 2028, όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ) ανακοινώνει πως στις 20/11/2025 συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΛΗΣ – PHAROS Α.Ε.Ε.Δ. – Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ – ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ. – Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ – CONTRACT MOMENTUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΤΑΜΙΑΣ

ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – FORUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει τον σύνδεσμο μέχρι το Νοέμβριο του 2028, όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση. 

