#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Cenergy Holdings: Πήρε την 22η θέση στη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 του Time

Συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία 92,11 στα 100, καταλαμβάνοντας την 22η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 500 μεγάλες εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία.

Cenergy Holdings: Πήρε την 22η θέση στη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 του Time

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 15:46

Η Cenergy Holdings διακρίθηκε ως μία από τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στη νέα κατάταξη “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” του περιοδικού TIME και της Statista. Συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία 92,11 στα 100, καταλαμβάνοντας την 22η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 500 μεγάλες εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία. Μάλιστα, κατατάχθηκε 3η παγκοσμίως στον κλάδο manufacturing-engineering και 1η στην Ευρώπη.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η αναγνώριση από το περιοδικό TIME και την Statista ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τιμή και ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας και της απόδοσής μας. Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των ανθρώπων μας στη βιωσιμότητα, την αδιάκοπη προσήλωσή μας στην καινοτομία και την ικανότητά μας να δημιουργούμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας παγκοσμίως».

Οι εταιρείες που επιλέγονται και αξιολογούνται για τη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth διακρίνονται για την αριστεία στη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με σταθερές οικονομικές επιδόσεις. Η αξιολόγηση βασίζεται στην αύξηση εσόδων των τελευταίων τριών ετών, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και την πλήρη λίστα εταιρειών εδώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη για τα EBITDA του 2025

Cenergy: Αύξηση 47% στα κέρδη 9μήνου και νέο guidance

Πειραιώς: Αναδείχθηκε “Greece’s Best Cash Management Bank” από το Euromoney

Γιώργος Στασινός: Νέες τεχνικές οδηγίες για βιώσιμες κατασκευές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο