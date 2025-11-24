#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ανοδος στη Wall Street με στήριξη από την τεχνολογία-Ράλι 4% για την Alphabet

Revoil: Επεσαν οι υπογραφές για Μαλτέζο, στα 2,86 εκατ. το τίμημα

Ο άμεσος στρατηγικός στόχος για την ΜΑΛΤΕΖΟΣ είναι η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σημειώνει η εισηγμένη.

Revoil: Επεσαν οι υπογραφές για Μαλτέζο, στα 2,86 εκατ. το τίμημα

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 09:22

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. σε συνέχεια της από 15/9/2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε. με το τίμημα να οριστικοποιείται στα δυο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό πενήντα δύο ευρώ (2.860.152).

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας Grant Thornton η οποία ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της πλευράς του πωλητή.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την ενσωμάτωση της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον όμιλο REVOIL ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για τους δύο εμπλεκομένους, ο Όμιλος REVOIL διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η ΜΑΛΤΕΖΟΣ κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου REVOIL θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού εστιάζοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Ο άμεσος στρατηγικός στόχος για την ΜΑΛΤΕΖΟΣ είναι η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Revoil: Αύξηση κερδών 58,8% στο εννεάμηνο

Συμμετοχή της Revoil στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025 

Profile: Συμφωνία για την εξαγορά του 87,23% της Algosystems

Morgan Stanley: Game changer ενδεχόμενη εξαγορά της Aluminium Dunkerque από Metlen

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο