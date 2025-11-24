Ανανεώνουν τη συνεργασία τους Μητροπολιτικό Κολλέγιο και Άσυλο Ανιάτων

Το Άσυλο Ανιάτων και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους για τρίτη συνεχή χρονιά, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος πρακτικής άσκησης, καθώς και την ενίσχυση της αποκατάστασης των ωφελούμενων του Ιδρύματος. Μέχρι σήμερα, 16 φοιτητές/τριες έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και 17 ωφελούμενοι του Ιδρύματος έχουν λάβει υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2023 και προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Κολλεγίου τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στις δομές του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων του Ασύλου Ανιάτων. Οι τομείς στους οποίους υλοποιείται η πρακτική περιλαμβάνουν τα Τμήματα Ψυχικής Υγείας, Φυσικής – Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Διατροφής & Σίτισης του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.

Παράλληλα, το Κέντρο Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Αποκατάσταση (ΚΕ.Δ.Ε.Ε.Α.) του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που λειτουργεί από το 2023, φιλοξενεί ωφελούμενους του Ιδρύματος του Ασύλου, προσφέροντας υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας τρεις φορές την εβδομάδα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες διδασκόντων και φοιτητών. Στο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται ατομικά και ομαδικά προγράμματα νευροκινητικής αποκατάστασης και αναπνευστικής ενδυνάμωσης. Στο Εργαστήριο Εργοθεραπείας παρέχονται ατομικές συνεδρίες με στόχο την αποκατάσταση, την εμπλοκή σε έργα με νόημα και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ωφελούμενων. Στο Εργαστήριο Λογοθεραπείας υλοποιούνται προγράμματα αποκατάστασης ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας, φώνησης και κατάποσης.

Σε όλα τα εργαστήρια διενεργούνται αξιολογήσεις με διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναβάθμιση της φροντίδας και την ποιοτική εξέλιξη των προγραμμάτων. Η συνεργασία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους φοιτητές πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες αποκατάστασης.

Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Με κοινό στόχο την ποιοτική φροντίδα και την ενδυνάμωση των ωφελούμενων, δημιουργούμε ένα πλαίσιο που ενισχύει τόσο τους ανθρώπους που στηρίζουμε όσο και τους φοιτητές που εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες».