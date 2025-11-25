Πλαστικά Θράκης: Επαφές με θεσμικούς και αναλυτές στο ATHEX Mid Cap Conference

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε στο ATHEX Mid Cap Conference 2025.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στόχος της οργάνωσης ήταν η αύξηση της έκθεση και προβολής στην αγορά των ελληνικών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εκπρόσωποι της Εταιρείας συναντήθηκαν με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, παρουσιάζοντας την πορεία της Εταιρίας και τις προοπτικές της.

Στις συναντήσεις παρουσιάστηκε η εταιρική παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας