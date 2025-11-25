Δωρεά εργαλειοφόρων από την Porsche για τις σχολές μαθητείας ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 15:31

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρέλαβε από το brand Porsche τέσσερα πλήρως εξοπλισμένα εργαλειοφόρα για τις σχολές μαθητείας της στη Θεσσαλία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η δωρεά αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεργασία του Ομίλου με τη Humanity Greece και το πρόγραμμα «Εδώ για τις Κοινότητες», αποτελεί μέρος των δράσεων στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφές του «Daniel».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Porsche Center Athens, παρευρέθηκαν η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, η Διευθύντρια Βιωσιμότητας και Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΜOΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μάιρα Πασσιά και η ιδρύτρια της Humanity Greece Γεωργία Παράσχου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης σπουδαστές της ΕΠΑΣ Λάρισας της ΔΥΠΑ, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Αθήνα συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους. Τους υποδέχθηκε ο Βαγγέλης Πλυτάς, Business Development Manager της Porsche, ο οποίος παρουσίασε την ιστορία και την τεχνολογική εξέλιξη της μάρκας. Ακολούθησε ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις service και φανοποιείου, καθώς και παρουσίαση της ηλεκτρικής Porsche Taycan και των τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Εντός του 2026, με τη σταθερή υποστήριξη της Porsche, προγραμματίζονται νέες εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την επαφή των νέων με την τεχνολογία και την καινοτομία.

