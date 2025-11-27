#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός ο οποίος θα προσφέρει σε 500 τυχερούς την ευκαιρία να κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση.

Coca-Cola: Χριστουγεννιάτικο party με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 12:45

Η Coca-Cola σηματοδοτεί και φέτος την έναρξη των γιορτών, με μια σειρά από συναρπαστικές εμπειρίες. Το αγαπημένο brand μάς προσκαλεί και φέτος να ζωντανέψουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τη μουσική, τη χαρά και την εορταστική διάθεση, καλώντας όλους να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η μαγεία ξεκινά με ένα χριστουγεννιάτικο party στην Αθήνα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και η Coca-Cola προσφέρει ήδη σε 500 τυχερούς καταναλωτές την ευκαιρία να κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη στο Coca-Cola app και καλεί τους συμμετέχοντες να ζήσουν από κοντά μια ανεπανάληπτη γιορτινή εμπειρία γεμάτη μουσική, χαρά και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια ο Αϊ Βασίλης και η ομάδα των ξωτικών του, θα βρίσκονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας χαμόγελα, δώρα και την αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων. Το πρόγραμμα της δράσης θα είναι διαθέσιμο στο Coca-Cola.gr και στα επίσημα Social Media της Coca-Cola, ώστε όλοι να μπορούν να οργανώσουν την επίσκεψή τους και να μοιραστούν από κοντά τη χαρά, τα δώρα και το πνεύμα της εορταστικής αυτής περιόδου. 

Επισκεφτείτε το site της Coca-Cola για να μάθετε όλες τις πληροφορίες.

